CO2-Neutralität in EU für Van der Bellen "große Vision"

Der EU-Rat berät am Donnerstag in Brüssel mit dem Ziel, dort die CO2-Neutralität der EU bis ins Jahr 2050 festzulegen. Die gleichzeitig weiterlaufende UN-Klimakonferenz in Madrid könnten sich als historisch entscheidend für die Lösung der Klimakrise erweisen. In einem APA-Interview nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Stellung zu diesen beiden politischen Events.

Van der Bellen vermeidet das Wort "Klimawandel"