Colorado: Ein Gradmesser vor den Midterm-Elections

Republikaner und Demokraten kämpfen um die Stimmen von Latinos.

In einem Monat entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner bei den Kongresswahlen über die Sitzverteilung in Senat und Repräsentantenhaus. Und auch wenn Präsident Joe Biden nicht zur Wahl steht, seine Politik tut dies allemal. Trotz einer Reihe von politischen Erfolgen, darunter einem weit reichendes Klimapaket, befinden sich Bidens Umfragewerte im Keller. Sollte es den Republikanern gelingen, die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses zurückzugewinnen, könnte es das Aus für Bidens politische Agenda bedeuten. Vor allem die sogenannten Swings-States, also Bundesstaaten, in denen keine der beiden großen Parteien dominiert, könnten entscheidend sein.

Einer davon ist Colorado. Der Bundesstaat im Westen der USA gilt in diesem Jahr als wichtiger Gradmesser, da er in vielen Bereichen die Situation im Land im Kleinen widerspiegelt: Die Spaltung zwischen Stadt und Land sowie zwischen Liberalen und Konservativen lässt sich hier gut beobachten. Zugleich bleibt Colorado ein Anzugspunkt für Zuwanderer aus den USA.

"Der Großteil unserer Zuwanderer kommt aus Kalifornien, Texas und Illinois und ist politisch gesehen vielfältig. Da wir Leute aus beiden Lagern anziehen, bleiben wir weiterhin ein Swing-State und das ist meiner Meinung nach nicht schlecht", sagt Demografie-Forscherin Elizabeth Garner.

Denver ist die mit Abstand größte Stadt in Colorado und fest in demokratischer Hand. Politisch entscheidender sind aber die Gebiete im Speckgürtel der Stadt. Hier sorgt t die Zuwanderung aus anderen US-Bundesstaaten zu zahlreichen Veränderungen, die beide Parteien für sich nutzen wollen.

Sowohl Demokraten wie auch Republikaner wollen vor allem Latinos für sich zu gewinnen. Sie machen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung in Colorado aus. Eine jüngst veröffentlichte Umfrage unter Colorados Latino-Bevölkerung bestätigte, dass das Thema Wirtschaft oberste Priorität hat. Die Hälfte aller Befragten gab an, dass sich die eigene wirtschaftliche Situation in den vergangenen 12 Monaten verschlechtert habe. Über Jahre hinweg konnten sich Demokraten darauf verlassen, dass eine Mehrzahl der Latinos für sie stimmen würde. Doch wie die Umfrage ebenfalls zeigt, sind immer mehr Latinos gewillt, den Republikanern eine Chance zu geben. Die republikanische Partei hat das erkannt und versucht, gezielt auf sie zuzugehen. Vor allem im Landkreis Pueblo County stehen Republikaner hoch im Kurs. Laut Robert Leverington, dem Vorsitzende der Republikaner in Pueblo, liegt das daran, dass der durchschnittliche Wähler hier schon immer konservative Werte vertrat. "Es brauchte konservative Demokraten, um hier zu gewinnen. Doch die gibt es nicht mehr. Die demokratische Partei hat sich verändert. Wir aber sind immer noch hier", sagt Leverington.

Mit mehr als 49 Prozent der Bevölkerung machen Latinos in Pueblo die größte Gruppe aus. Die Stadt liegt knapp zwei Autostunden südlich von Denver entfernt und war eine Hochburg der Stahlindustrie. Zu deren Hochzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten 12.000 Menschen in der "Colorado Fuel and Iron"-Fabrik. Heute sind es etwas mehr als 1000.

Der Niedergang der Stahlindustrie wirkte sich auf die ganze Region aus. Eine Vielzahl der Menschen im Landkreis arbeitet heute in der Landwirtschaft oder in der Service-Industrie. Dort finden sie körperlich harte und oftmals schlecht bezahlte Jobs.

Die Demokraten versuchen mit Themen wie bezahlbarem Wohnen, dem Recht auf Abtreibung, aber auch mit härteren Waffengesetzen in Pueblo zu punkten. Mit 30 Morden stellte die 100.000-Einwohner-Stadt vergangenes Jahr einen neuen Negativrekord auf. Auch Überfälle und Körperverletzungen nahmen in den vergangenen Jahren zu.