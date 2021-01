Conte muss auf Nothelfer hoffen

Findet Italiens Premier nicht schnell Unterstützer, drohen Neuwahlen.

Nach dem Bruch der Koalition in Italien willigt Matteo Renzis Kleinpartei Italia Viva zwar ein, wichtige Maßnahmen wie ein Hilfspaket für die Gastronomie noch mit zu verabschieden. Für andere Pläne hat die seit September 2019 bestehende Linksregierung aber keine Mehrheit mehr. Der parteilose Premier Giuseppe Conte, bis 2018 Professor für Privatrecht in Florenz, der von der Fünf-Sterne-Bewegung nominiert wurde, braucht nun eine Alternative, wenn er im Amt bleiben will.

Der Premier ließ wissen, dass ein Rücktritt der beiden ...