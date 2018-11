Conte traf Haftar bei Libyen-Konferenz in Palermo

Bei der Libyen-Konferenz in Palermo wird am Dienstag weiter nach Lösungen zur Stabilisierung der Lage in dem nordafrikanischen Land gesucht. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte traf am späten Montagabend den libyschen General Khalifa Haftar, dessen abtrünnige Nationale Libysche Armee (NLA) im Osten des Landes herrscht.

Haftar unterhielt sich laut Medienberichten am späten Abend rund eine Stunde lang mit Conte. Der General nahm am Montag nicht am Arbeitsessen der am Abend eröffneten Konferenz teil, wird aber am Dienstag in Palermo bilaterale Gespräche mit den bei der Konferenz anwesenden Staats- und Regierungschefs führen. An der Konferenz beteiligt sich auch der libysche Regierungschef Fayez al-Sarraj, der an der Spitze der international anerkannten Regierung der nationalen Einheit in Tripolis steht.

Al-Sarraj hatte sich im Mai in Paris mit Haftar darauf geeinigt, am 10. Dezember landesweite Wahlen abzuhalten. Angesichts der chaotischen politischen Situation seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi hatte die UNO am Donnerstag jedoch eingeräumt, dass vor Frühling 2019 keine Wahlen möglich sein werden.

Medienberichten zufolge will Conte am Dienstag sowohl erneut Haftar, als auch al-Sarraj, sowie den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al Sisi und den russischen Premier Dmitir Medwedew treffen. Auch der EU-Ratspräsident Donald Tusk, sowie der UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Ghassan Salame, sollen dabei sein. Am Ende der Konferenz ist am Dienstag eine Pressekonferenz geplant, auf der Conte die Ergebnisse der Konferenz vorstellen wird.

Quelle: APA