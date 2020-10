Conte und Sanchez sprachen über Coronavirus-Schutzmaßnahmen

Italiens Premier Giuseppe Conte hat am Dienstag seinen spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez in Rom getroffen. Dabei wurden auch Strategien gegen die Pandemie besprochen. "Unsere Länder machen eine besonders schwierige Lage durch. Wir wollen beweisen, dass indem man die Schutzmaßnahmen und die Regeln berücksichtigt, das Leben - auch das politische Leben - weitergehen kann. Wir halten an unseren Terminen fest. Dabei sind wir die ersten, die die Regeln respektieren", so Conte.

