Conte wirbt vor Vertrauensvotum um EU-freundliche Stimmen

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat am Montag vor der Abgeordnetenkammer in Rom um die Stimmen europa- und liberalorientierter Parlamentarier geworben, damit sein Kabinett in der schwierigen Corona-Krise seinen Kurs fortsetzen könne. "Wem Italien am Herzen liegt, soll uns zum raschen Neustart und zur Heilung der Wunde verhelfen, die diese Regierungskrise verursacht hat", sagte der Premier in seiner fast einstündigen Ansprache vor der geplanten Vertrauensabstimmung.

SN/APA/AFP/POOL/OLIVIER HOSLET/ANDR Conte (li.) will auch ohne Renzi (re.) weiterregieren