Corona: Bald eine Million Fälle in Afrika

Auf unserem Nachbarkontinent steigt zwar die Zahl der Coronaneuinfektionen, gemessen an der Einwohnerzahl ist sie aber relativ niedrig. Das liegt nicht nur an der jungen Bevölkerung.

Später als in Europa traten Mitte Februar die ersten Coronainfektionen in Afrika auf. Mittlerweile wurden rund 890.000 Fälle und 18.000 Tote registriert, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig warnte der Regionaldirektor für die östliche Mittelmeerregion, Ahmed Al-Mandheri, vor ...