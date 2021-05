Corona: Ein Stück mehr Normalität in den USA

Die Amerikaner haben im Kampf gegen die Pandemie einen wichtigen Meilenstein erreicht. Geimpfte müssen ab sofort an den meisten Orten keine Maske mehr tragen.

Joe Biden spazierte beschwingt an das im Rosengarten des Weißen Hauses aufgebaute Rednerpult. Erstmals in seiner Präsidentschaft ohne Maske und mit dem sichtbar breiten Lächeln im Gesicht, das ein Markenzeichen des volkstümlichen Demokraten ist. "Das ist ein großartiger Tag", verkündete Biden einen Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie, über den ihn die Gesundheitsbehörde CDC kurz vorher informiert hatte. Demnach erweist sich die Impfkampagne als so effektiv, dass die USA bereits knapp zwei Monate vor dem Nationalfeiertag die angestrebte Zielmarke erreicht ...