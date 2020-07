Corona-Experte lobt Trump: Bewegung in "positive Richtung"

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat sich positiv über die jüngsten Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump in der andauernden Coronakrise geäußert. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten sagte dem Sender Fox News am Freitag, Trumps Absage des Parteitags der Republikaner Ende August in Florida sei eine "gute Entscheidung" gewesen.

SN/APA (AFP)/AL DRAGO US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci