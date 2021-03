Corona-Frust und langsame Öffnung in Deutschland: Friseure machen den Anfang

In Deutschland sind seit Montag Friseursalons wieder geöffnet. Der Hunger nach Normalität ist damit aber nicht gestillt. Selbst immer mehr Länderchefs weichen von Merkels strengem Kurs ab.

Die Stimmung in Deutschland schlägt allmählich in Coronafrust um. Die Briten buchen fleißig Sommerurlaube und in Österreich vergnügen sich die Skifahrer, während die Polizei in Deutschland Jagd auf Regelbrecher in Parks macht und den coronamüden Bürgern Ausflüge ins Grüne untersagt werden. Zugleich gerät Gesundheitsminister Jens Spahn in die Schlagzeilen, weil er im Oktober bei einem edlen Abendessen in großer Runde mit potenziellen CDU-Spendern tafelte. Tags zuvor hatte er die Bürger zum Zu-Hause-Bleiben aufgerufen.

Dass die Stimmung kippt, lässt ...