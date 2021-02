Corona-Hilfspaket - Kein Durchbruch Bidens mit Republikanern

Im Ringen um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket in den USA ist am Montag (Ortszeit) bei einem etwa zweistündigen Treffen zwischen dem neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren kein Durchbruch erzielt worden. Das Weiße Haus bezeichnete das Gespräch als "substanziell und produktiv". Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, es gebe in einigen Bereichen Übereinstimmung, der Vorschlag der Republikaner sei jedoch in manchen Bereichen nicht ausreichend.

SN/APA (AFP/GETTY)/CHIP SOMODEVILLA Die republikanischen Senatoren nach dem Treffen mit Biden