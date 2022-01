Corona-Impfpflicht für Lindner empfindlicher Eingriff

Trotz Omikron-Variante fordert FDP-Parteichef Christian Lindner, einen Kurs maßvoller Beschränkungen in der Corona-Pandemie beizubehalten. "Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit", sagte Lindner am Donnerstag in Stuttgart beim Dreikönigstreffen der Liberalen. Eine Impfpflicht in Deutschland bezeichnete er als empfindlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen.

SN/APA/AFP/THOMAS KIENZLE FDP-Chef will Schulschließungen verhindern