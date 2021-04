Corona-Impfstoff: Sputnik V zündet nicht

Fehlende Daten, keine Zulassung, zu wenig Kapazitäten. Russlands Impfstoff stößt auf Probleme. Moskau beklagt "Fake News".

Der slowakische Premier Igor Matovič stolperte über sie. Ungarns Regierung setzt sie klammheimlich immer weniger ein. Vielen, darunter Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, gilt sie als Retter in der Not. Die Wunderwaffe des Kreml-Chefs Wladimir Putin heißt Sputnik V. Zweifel oder gar Kritik an dem mangels Offenlegung von Daten geheimnisvollen Coronaimpfstoff werden von russischer Seite als Versuche zurückgewiesen, den Impfstoff zu "geopolitisieren". Auch Kurz stieg darauf ein. Er habe das Gefühl, dass "von manchen geopolitisch agiert werde", meinte er vergangene Woche.

...