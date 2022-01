Corona in China: Nur noch zum Testen darf man raus

In den chinesischen Millionenstädten Xi'an und Yuzhou gilt ein harter Lockdown. Doch Omikron könnte Chinas Null-Covid-Strategie kippen.

Wenn selbst Propagandamedien Alarm schlagen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass gerade etwas ganz gewaltig außer Kontrolle gerät. Am Montag titelte die chinesische Zeitung "Global Times" ungewohnt alarmistisch: "Xi'an wird 2022 mit dem schwersten Corona-Ausbruch seit Wuhan konfrontiert."

Seit dem 9. Dezember wurden in der 13-Millionen-Einwohner-Metropole insgesamt gut 1600 Coronafälle gemeldet. Bis Montag wurden dann aber an acht Tagen in Folge mehr als 100 Fälle täglich registriert, wie chinesische Medien berichten. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. ...