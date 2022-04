Corona in China: Schanghai trennt infizierte Kinder von ihren Eltern

Chinas modernste Stadt Schanghai steckt in einem rigorosen Lockdown. Für massive Kritik sorgt, dass erkrankte Kinder aus ihren Familien genommen und im Krankenhaus isoliert werden.

Zwei Packungen Chips gegen vier Limonaden, Oolong-Tee, Erdbeeren und einen Kohl - dies sei in ihrem bisherigen Werdegang das Geschäft mit der höchsten Rendite, schreibt eine Fondsmanagerin am Sonntag in den sozialen Medien. Sie berichtet aus dem Lockdown in Schanghai, von dem seit einer Woche fast alle 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner betroffen sind.

In Chinas führender Finanzmetropole entsteht derzeit eine Tauschwirtschaft - aus der Not heraus. Denn die Regierung kommt laut Berichten vor Ort mit der Essensversorgung ...