Corona: Nur mit Impfpass zum Konzert?

Geimpfte sollen nicht bevorzugt werden, sagt der deutsche Ethikrat. Doch Kanzlerin Angela Merkel scheint das anders zu sehen.

Die Tickets für das Elton-John-Konzert am 4. September in Berlin kosten, je nach Kategorie, zwischen 120 und 350 Euro. Die Mercedes-Benz-Arena in Berlin wird ausverkauft sein. Das ist zumindest die Hoffnung der Fans und der Veranstaltungsbranche.

Doch wird Elton John wirklich vor vollem Haus auftreten? Ein Blick auf die sinkende Zahl der Coronainfektionen in Deutschland nährt die Hoffnung, dass sich bis zum Spätsommer die Lage entspannt. Wären da nicht die Warnungen von Experten vor den Virusmutationen und einer ...