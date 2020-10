Corona schickt die Trumps in Quarantäne

Der Präsident und seine Frau zeigen laut Weißem Haus "leichte Symptome". Noch am Donnerstag traf Donald Trump einige Hundert Unterstützer in seinem Golfclub.

Der Präsident wirkte müde und lethargisch, als er sich in seinem Golfclub in Bedminster mit Spendern traf. So berichten es einige der rund hundert Teilnehmer, die Trump am Donnerstagabend persönlich empfangen hatte. Ohne Maske, obwohl der Präsident laut seinem Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass seine engste Beraterin Hope Hicks mit dem Coronavirus infiziert war.

Wenige Stunden später twittert Trump die Hiobsbotschaft. "Heute Abend wurden die First Lady und ich positiv auf ...