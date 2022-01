Coronademos in Deutschland: "Die AfD hat ganze Arbeit geleistet"

Jeden Montag gehen in Deutschland Zehntausende gegen die Coronaregeln auf die Straßen. Der Ton wird immer rauer.

Jan-Oliver Zwerg hält eine Kerze in der Hand. Es wirkt fast andächtig, wie der 56-Jährige damit über den Marktplatz von Pirna geht. Doch sächsische Polizeibeamte haben den Mann fest im Blick. Denn er ist Landtagsabgeordneter der sächsischen AfD und das prominente Gesicht des stillen Protests gegen die Coronamaßnahmen.

Vor der Rathaustür in Pirna, einer Stadt mit rund 39.000 Einwohnern in der Sächsischen Schweiz, flackern bereits mehrere Kerzen in der dunklen Nacht. Von Weitem könnte man meinen, jemand hätte ...