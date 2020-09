Coronapandemie: Landesweite Ausgangsbeschränkungen in Israel

Angesichts immer weiter steigender Corona-Infektionszahlen will Israel erneut striktere Ausgangsbeschränkungen verhängen. Das Corona-Kabinett entschied am Donnerstagabend nach Medienberichten, dass mit Beginn des jüdischen Neujahrsfests in einer Woche 14-tägige landesweite Ausgangssperren herrschen sollen.

SN/AP Ultraorthodoxe Juden halten während eines Morgengebetes neben ihren Häusern Abstand und tragen Gesichtsmasken, da die Synagogen nach den Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Regierung auf zwanzig Personen begrenzt sind.