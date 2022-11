Coronatest: Außenminister Schallenberg "positiv"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Büro am Mittwochabend der APA mit. Damit muss Schallenberg seine für Donnerstag geplante Teilnahme am Westbalkan-Gipfel in Berlin "bedauerlicherweise absagen", hieß es. In Vertretung werde Integrationsministerin Susanne Raab (ebenfalls ÖVP) in die deutsche Hauptstadt reisen.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Au§enminister Schallenber positiv aus Coronavirus getestet