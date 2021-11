Coronavirus: Angst vor der neuen Variante aus Südafrika

In Südafrika wurde eine womöglich ansteckendere Form des Coronavirus entdeckt. Bloß Stunden nach Bekanntwerden der Coronamutation am Donnerstag verhängte Großbritannien ein Einreiseverbot aus Südafrika und fünf seiner Nachbarstaaten.

In Südafrika herrscht nach der Entdeckung einer neuen Coronavariante Verunsicherung. Doch nicht nur dort schrillen die Alarmglocken, auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist angesichts einer möglicherweise ansteckenderen und potenziell aggressiveren Form des Coronavirus "sehr besorgt". B.1.1.529 heißt die Variante, die bisher neben Südafrika auch im Nachbarland Botswana und in Hongkong nachgewiesen wurde, wo sie mutmaßlich durch einen Rückkehrer aus Südafrika eingeschleppt wurde.

