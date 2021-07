Coronavirus auf Mallorca: Party mit Nebenwirkung

Auf Mallorca hat das Virus Hochsaison. Vielen Touristen ist das egal.

Die Infektionskurve auf Mallorca steigt an. Von Dienstag an hat deswegen das deutsche Robert-Koch-Institut die Insel und zugleich auch ganz Spanien zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Bei herrlichem Badewetter und knapp 30 Grad Celsius im Schatten machte diese Aussicht nur wenige TUI-Kunden auf Mallorca nervös. Am Ballermann, der deutschen Urlauberhochburg an der Playa de Palma, waren auch am Montag die Strände voll. "Wir hatten heute sechs Rückflüge mit vielen freien Plätzen, sodass wir die wenigen Gäste, die umbuchen wollten, problemlos mitnehmen konnten", ...