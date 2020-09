Coronavirus: Berlusconi verbrachte ruhige Nacht in Klinik

Der am Coronavirus erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi hat eine ruhige Nacht in der Mailänder San Raffaele-Klinik verbracht, in der er sich seit Freitag befindet. Der Patient atme selbstständig und stehe unter ständiger Beobachtung, verlautete aus der Klinik nach Medienangaben vom Samstag.

SN/APA (AFP)/PIERO CRUCIATTI Berlusconis Arzt sieht Zustand seines Patienten zufriedenstellend