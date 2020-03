Coronavirus: Boris Johnson positiv getestet - Regieren per Video-Konferenz

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte er am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Johnson habe leichte Symptome und werde sich in Selbstisolation begeben, die Regierungsgeschäfte aber weiterführen, berichtete die BBC.

Am Donnerstagabend hatte sich Johnson noch demonstrativ vor seinem Amtssitz in London an einer landesweit abgehaltenen Applaus-Aktion für den National Health Service (NHS) beteiligt. Zuvor beklagte ein Vertreter des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS, die Krankenhäuser in London seien mit einem "ständigen Tsunami" schwer erkrankter Corona-Patienten konfrontiert.

Die Lage werde zusätzlich dadurch verschärft, dass viele Krankenhausmitarbeiter derzeit selbst krank seien und deshalb fehlten. Der Krankenstand beim Klinikpersonal liege bei "30 Prozent, 40 Prozent und an manchen Orten sogar 50 Prozent", hieß es beim NHS. Premierminister Boris Johnson war zuvor wegen seines lange zögerlichen Umgangs mit der Krise heftig kritisiert worden. Erst seit Montag sind die britischen Schulen geschlossen.

"Ich arbeite von zuhause, ich bin in Selbstisolation", sagte der Premier. Dank moderner Technologie könne er weiterhin mit seinem Top-Team kommunizieren, um den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in seinem Land anzuführen. Johnson dankte dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS, weiteren Mitarbeitern des Öffentlichen Diensts und etwa 600.000 Menschen, die sich als freiwillige Helfer gemeldet hatten.

Der 55-Jährige hatte noch am Mittwoch an der wöchentlichen Frage-und-Antwort-Sitzung des Premierministers im Unterhaus teilgenommen. "Der Premierminister wurde auf persönlichen Rat von Englands Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty, auf Coronaviren getestet", sagte ein Sprecher. Der Test sei am Amtssitz in der Londoner Downing Street Nr. 10 von Mitarbeitern der Nationalen Gesundheitsbehörde (NHS) durchgeführt worden.

Möglicherweise müssen nun Politiker, die in Kontakt mit Johnson standen, vorsorglich in Selbstisolation. Einem Korrespondenten der Zeitung "The Sun" zufolge könne Finanzminister Rishi Sunak von der Vorsichtsmaßnahme betroffen sein.

Großbritannien hatte am Donnerstag erstmals mehr als 100 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden durch das neuartige Coronavirus verzeichnet. Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, starben seit Mittwoch 115 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich stieg damit auf 578 an.

Rund 11.700 Menschen waren in dem Land nachweislich mit dem Virus infiziert. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings sehr viel höher sein. Großbritannien hat bislang vergleichsweise wenige Tests durchgeführt und lange mit der Einführung drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezögert.

SN/APA/AFP/10 Downing Street/ANDREW PARSONS Hören Sie mich? Boris Johnson rief am Mittwoch Queen Elizabeth an. SN/AP Ja, bitte? Queen Elizabeth spricht mit Boris Johnson am Telefon.

Audienz bei der Queen - per Telefon

In der Coronakrise macht die 93 Jahre alte Queen trotz Osterurlaubs keine Pause. Königin Elizabeth II. und der britische Premier Boris Johnson halten weiter ihre wöchentlichen Audienzen ab - vorsichtshalber per Telefon. Die Königliche Familie und Downing Street veröffentlichten entsprechende Bilder am Donnerstag in sozialen Medien.

Auf einem der Fotos ist die Monarchin zu sehen, auf dem anderen Johnson, wie sie am Mittwoch etwas altmodische Telefone für ihre Gespräche nutzten.

An dem Tag wurde auch bekannt, dass Thronfolger Prinz Charles (71) mit dem neuen Coronavirus infiziert ist. Er soll aber nur unter milden Symptomen leiden und ist zurzeit mit Herzogin Camilla (72) auf Schloss Balmoral in Schottland.

Der traditionelle Osterurlaub der Queen wurde wegen der Pandemie um eine Woche vorverlegt. Die Königin und ihr Mann, Prinz Philip (98), haben sich auf Schloss Windsor in der Nähe von London zurückgezogen. Philip wurde vom Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk, wo er die meiste Zeit verbringt, mit dem Hubschrauber dorthin geflogen. Aufgrund ihres hohen Alters gelten beide Royals als sehr gefährdet, falls sie sich mit dem Erreger anstecken sollten.

Es wird erwartet, dass die Königin angesichts der stark steigenden Infektionen in den kommenden Wochen eine Rede an die Nation halten wird. Darin wird sie wahrscheinlich die Leistungen der Ärzte und Pfleger hervorheben und ihrem Volk Mut zusprechen.



