Nach einer überstürzten Öffnung des Landes breitet sich die Pandemie im Süden und Westen der USA dramatisch aus.

Die Talkshow "Fox & Friends" ist normalerweise ein Stimmungsaufheller am Beginn von Donald Trumps Tag. Der Präsident verpasst kaum eine Folge, Kritik am Weißen Haus gibt es fast nie. Umso bemerkenswerter war am Dienstag der Appell von Moderator Steve Doocy: ...