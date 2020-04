Das erste Corona-Todesopfer in den USA lebte in einem Altersheim in einem Vorort von Seattle. Sechs Wochen nach diesem Fall wird schon jeder fünfte Tote der Pandemie mit einer Pflegeeinrichtung in Verbindung gebracht.

SN/APA/AFP/US NAVY/JORDAN E. GILBERT Schutzausrüstung für das Person ist in den Alten- und Pflegeheimen der USA Mangelware.