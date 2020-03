Coronavirus: Keine Mehrheit für Notlagengesetz in Ungarn

Das umstrittene Notlagengesetz wird nicht außerordentlich auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt, da die nötige Vier-Fünftel-Mehrheit am Montag verfehlt wurde. 137 Abgeordnete stimmten mit Ja, 52 mit Nein. Damit endet die am 11. März verhängte Notlage am 26. März, da sie mangels Gesetz aktuell nicht verlängert werden kann.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban