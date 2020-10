Coronavirus-Krise und Brexit beschäftigen EU-Gipfel

Die Coronavirus-Krise, Brexit, Klima und der Gasstreit im Mittelmeer werden die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), am Donnerstag und Freitag in Brüssel beschäftigen. Die Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern steigen derzeit rasant. Die EU-Staaten wollen mit einer besseren Koordinierung nationaler Maßnahmen die Lage entschärfen. Eine Entscheidung ist nicht zu erwarten.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Kurz auf EU-Ebene unterwegs