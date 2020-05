Coronavirus - Trump rechnet mit Impfstoff bis Jahresende

Die USA werden nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump voraussichtlich bis Jahresende über einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus verfügen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres, bis Ende des Jahres einen Impfstoff haben", sagte Trump am Sonntag in einer Sendung des US-Fernsehsenders Fox News, die aus dem Lincoln Memorial in Washington gesendet wurde.

Trump räumte zugleich ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten. "Die Ärzte werden sagen: Das dürfen sie nicht sagen", vermutete der US-Präsident. Er spreche aber aus, was er denke. Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte am Donnerstag im Sender CNN gesagt, er rechne im Idealfall im Jänner mit einem Impfstoff. "Ich kann das aber nicht garantieren", schränkte er ein. Es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die einen Impfstoff verzögern könnten. Trumps Regierung hat eine "Operation Warp-Geschwindigkeit" ins Leben gerufen, die eine beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffes zum Ziel hat. An einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus wird derzeit in aller Welt fieberhaft geforscht. Nur mit einer Handvoll Präparaten laufen bereits klinische Tests. Die WHO und große Pharmalabore gehen davon aus, dass die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs bis zur Marktreife mindestens zwölf bis 18 Monate dauert. Ein Impfstoff gilt als einziges sicheres Mittel, um die wegen der Pandemie in aller Welt verfügten Einschränkungen des öffentlichen Lebens dauerhaft und vollständig aufheben zu können. Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Hier wurden bereits mehr als 1,1 Millionen Infektions- und 66.385 Todesfälle registriert. Trump wurde für sein Krisenmanagement wiederholt kritisiert und macht immer wieder mit umstrittenen Äußerungen über das neuartige Coronavirus von sich reden. Quelle: Apa/Dpa/Ag.