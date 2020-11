Coronavirus - was ist dran am "Wunder von Madrid"?

Die Beschränkungen in Spaniens Hauptstadt sind gefallen. Und mit ihnen auch die Fallzahlen.

In vielen europäischen Hauptstädten werden die Coronabeschränkungen verschärft. In Spaniens Hauptstadt Madrid, die bis vor Kurzem als einer der europäischen Hotspots galt, werden die Maßnahmen derweil gelockert. Biergärten und Restaurants sind voll. So voll, dass es in Madrids Altstadt schwierig ist, einen freien Tisch zu bekommen. Die meisten Gäste tragen keine Maske. "Die Party geht auch während der Pandemie weiter", titelt Spaniens einflussreichste Zeitung "El País".

Als Madrid im Spätsommer den unrühmlichen Titel als "Europas Coronahauptstadt" erworben hatte, ...