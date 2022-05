Coronawelle in Portugal - kommt nun die Maske zurück?

Täglich 30.000 Neuinfektionen, Tendenz steigend: Warum sich die Regierung in Lissabon dennoch entspannt gibt.

Urlauber strömen wieder ins Land. Die Straßencafés in Lissabon sind voll. In der portugiesischen Hauptstadt erinnert nur noch wenig an die Pandemie. Die meisten Coronaregeln sind abgeschafft. Masken sind weitgehend aus dem Alltag verschwunden.

Doch die Hoffnung auf einen coronafreien Sommer wird getrübt. Jeden Tag werden in Portugal rund 30.000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Hotspot ist der Großraum Lissabon. Virologen sprechen von einer "Explosion neuer Ansteckungen" und schließen nicht aus, dass es bald täglich 60.000 Fälle ...