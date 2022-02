Costa Rica - die "Schweiz Lateinamerikas" wählt ihren Präsidenten

In Costa Rica gibt es mit 25 Bewerberinnen und Bewerbern einen Ansturm auf das Amt. Den Sieger erwarten große Aufgaben.

Das Bewerberfeld für die Präsidentenwahl in Costa Rica am Wochenende ist groß. 22 Männer und drei Frauen wollen das kleine zentralamerikanische Land regieren. Nie zuvor gab es so viele Anwärter auf das höchste Amt in einer der solidesten und langlebigsten Demokratien Lateinamerikas. Aber nur drei von ihnen wird eine realistische Chance eingeräumt, in die zweite Runde Anfang April einzuziehen.

Die besten Chancen hat den jüngsten Umfragen zufolge José María Figueres von der Zentrumspartei PLN. Der 67-Jährige ist nicht ...