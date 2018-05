Cottarelli friert Beratungen um Ministerliste ein

In Rom sind die Verhandlungen um die Bildung einer politischen Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung neu aufgenommen worden. Die neuen Entwicklungen in Rom führten dazu, dass der designierte Premier Carlo Cottarelli vorübergehend seine Bemühungen um die Bildung einer Übergangsregierung aus parteiunabhängigen Experten eingefroren habe, berichteten italienische Medien.

Cottarelli stellte fest, dass "neue Möglichkeiten für die Entstehung einer aus Politikern bestehenden Regierung" aufgetaucht seien. Angesichts dieser Umstände und der Turbulenzen auf den Finanzmärkten habe er in Übereinstimmung mit Staatspräsident Sergio Mattarella beschlossen, "mögliche Entwicklungen" abzuwarten, so Cottarelli am Mittwoch laut Medienberichten.

Damit gab der Wirtschaftsexperte zu verstehen, dass er vorerst keine Ministerliste für eine parteiunabhängige Übergangsregierung vorlegen werde. In den vergangenen Stunden hatte die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Bereitschaft signalisiert, mit Mattarella über einen neuen Versuch zur Bildung einer Regierung mit der Lega zu verhandeln. Cottarelli hatte den Präsidenten am Mittwoch getroffen und informelle Gespräche über die politische Lage geführt.

Die Lega erklärte, sie werde "rasche politische Lösungen" nicht verhindern, wichtig seien aber Neuwahlen so früh wie möglich. Neuwahlen im Juli seien jedoch auszuschließen, da die Italiener ein Recht auf Sommerferien hätten, sagte Lega-Chef Matteo Salvini. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio betonte, eine Regierung mit der Lega sei die einzige Alternative zu Neuwahlen.

Das Bündnis aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremen Lega platzte am Sonntag, nachdem Mattarella sich geweigert hatte, den Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen. Daraufhin hatte Mattarella dem Finanzexperten Cottarelli den Auftrag gegeben, eine Expertenregierung zu bilden, um das Land zu Neuwahlen zu führen.

