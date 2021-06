Covid macht die Ärmsten noch ärmer

Während die Industriestaaten auf Börsenkurse, psychosoziale Folgen und Kurzarbeit schauen, geht es in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern um das nackte Überleben - heute, und noch mehr morgen.

Die Länder des Südens waren schon vor der Pandemie verletzlich. Sie waren und sind abhängig von globalen Märkten und Handelsnetzen - denn ihre Wirtschaften basieren oft auf dem Export von Rohstoffen oder Agrarprodukten, einem Zustand, der im Kolonialismus seinen Ausgang nahm. Was afrikanische, lateinamerikanische und teils asiatische Länder hergeben, dafür gibt es Nachfrage und Abnehmer in den Ländern des Nordens. Die nahmen prekäre Arbeitsbedingungen und massive Umweltschäden lange sehenden Auges in Kauf, solange der Preis stimmte. Und so den aufkommenden ...