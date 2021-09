CSU-Chef Söder warnt vor Linksrutsch in Deutschland

Bayerns CSU-Chef Markus Söder warnt erneut vor einem Linksrutsch bei der bevorstehenden deutschen Bundestagswahl. Erstmals könne eine rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommen, sagt der Ministerpräsident beim Parteitag der bayerischen Regierungspartei in Nürnberg. "Wir wollen keinen Linksrutsch in Deutschland." Zugleich bekräftigt er den Machtwillen der Union: "Ich habe keinen Bock auf Opposition."

SN/APA/dpa/Daniel Karmann CSU-Chef Markus Söder auf dem Parteitag in Nürnberg