CSU-Experte über Söder als Kanzler: "Das würde er sicher hinbekommen"

Söder als Kanzler? CSU-Experte Heinrich Oberreuter schließt das nicht aus. Eine Kandidatur birgt aber Risiken.

Das CSU-Urgestein Franz Josef Strauß wollte lieber "eine Ananasfarm in Alaska" betreiben, als Kanzlerkandidat der Union zu werden - 1979 trat er dennoch an. Edmund Stoiber meinte, er werde eher Trainer von Bayern als Kanzlerkandidat - 2002 zog er in den Kampf gegen Gerhard Schröder von der SPD. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wiederholt mantraartig "Mein Platz ist in Bayern", wenn er auf seine Kanzlerambitionen angesprochen wird.

Wie ernst kann man Söder nehmen, wenn er jede Frage ...