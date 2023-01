CSU in Bayern: "Bei uns gilt Weiß-Blau statt Woke"

Die CSU weiß auch in der Opposition, wie man als kleine Partei groß rauskommt.

Man muss sich Markus Söder als einen glücklichen Menschen vorstellen. Zumindest was die Umstände angeht. Die sind strahlend an diesem Dreikönigstag. Zumindest was Kloster Seeon angeht und das Wetter. Weiß-blau wie in der Landeshymne beschworen lacht der Himmel herab auf den Ober-Bayern beim Auftakt der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Söder schaut zwar grimmig bei seinem großen Auftritt mittags um zwei. Aber das meint er wohl nicht so. Er will nur ernst wirken. Den Umständen angemessen. Die ja, jenseits von ...