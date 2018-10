Da wächst was Grünes

Der Höhenflug der bayerischen Grünen lässt sich an zwei Gesichtern gut ablesen: An jenen von Ludwig Hartmann und Katharina Schulze.

Wenn es bei der bayerischen Landtagswahl jemanden gab, der sozusagen ins Ziel schwebte, dann waren das die Grünen.

Die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann wurden von ihrer Partei allerdings schon vorab gefeiert. Schulze, weil sie es geschafft hat, das Gesicht der Anti-CSU-Politik in Bayern zu werden: hier die junge, freche, manchmal überschwänglich-hektische 33-Jährige - dort die Herren von der CSU, mit Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder. Und Hartmann, der mit seiner eher sachlichen, aber gleichwohl kämpferischen Art womöglich all die potenziellen Wähler anspricht, denen Schulze dann doch etwas zu laut und zu quirlig ist. Hartmann war es auch, der im Fernsehduell mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überzeugen konnte. Hartmann ist im wahrsten Wortsinn ein Kind der ersten Generation der Grünen: Seine Eltern waren schon in den Anfängen in der Ökopartei, seine Tante war in Bayern Grünen-Fraktionschefin.