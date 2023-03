Dänemark erlaubt Abschiebung nach Syrien - UNO besorgt

In Dänemark können syrische Flüchtlingen in ihre Heimat abgeschoben werden. Der Berufungsausschuss für Flüchtlinge stufte am Freitag die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in die Provinz Latakia im Westen des Landes als sicher ein. Der Berufungsausschuss ist die letzte Entscheidungsinstanz in umstrittenen Asylfällen. Das Gremium begründete seine Entscheidung mit einer verbesserten Sicherheitslage in der Provinz.

BILD: SN/APA/AFP/LOUAI BESHARA Provinz Latakia gilt dänischen Behörden als sicher