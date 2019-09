Dänemark steuert Doppelkurs

Nation und sozial, das gab's schon einmal: Kurskorrektur in Kopenhagen.

Mehr Wohlfahrt und eine rechtspopulistische Ausländerpolitik: Damit hat die im Mai frischgebackene sozialdemokratische Ministerpräsidentin Dänemarks, Mette Frederiksen, der über zwei Jahrzehnte scheinbar unangreifbar erfolgsverwöhnten fremdenfeindlichen, aber in sozialen Fragen links von den Sozialdemokraten stehenden Dänischen Volkspartei (DF) erstmals den Wind aus den Segeln nehmen können. Offenbar hat Frederiksen das als einzigen Weg gesehen, um den linken Block aus seiner chronischen Unterlegenheit gegenüber dem bürgerlich-rechtspopulistischen Block herauszuholen. Die gleiche festgefahrene Struktur besteht in vielen anderen Ländern Europas.

Denn wie überall in Europa haben Rechtspopulisten in Dänemark vor allem den in den 1990ern nach rechts gerückten Sozialdemokraten alte Stammwähler abgezwickt und sie indirekt bürgerlichen Parteien zur Verfügung gestellt, wenn diese eine harte Ausländerpolitik versprachen. Die bürgerlichen Parteien konnten so in Dänemark ungestört Steuern und den Wohlfahrtsstaat abbauen, Privatisierungen vorantreiben und so ihre Politik, die vor allem den Wohlhabenden zugutekommt, durchsetzen.

Da Frederiksen den Dänen nicht ihre irrational große Angst vor Ausländern und Masseneinwanderung nehmen konnte (obwohl das Land wirtschaftlich ausgezeichnet dasteht, kaum Arbeitslosigkeit hat und auch nur relativ wenige Flüchtlinge aufgenommen hat), hat sie sich dazu entschlossen, die Ausländerpolitik ihrer Partei an diese Ängste anzupassen. Die Alternative wäre gewesen, weiter zuzuschauen, wie der dänische Wohlfahrtsstaat immer stärker in eine neoliberale Nation mit immer löchrigerem Sozialwesen umgebaut wird, in dem die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten immer weiter auseinanderklaffen.