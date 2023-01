Dänemark sucht aus, wer bleiben darf

Europas härteste Asylpolitik stößt an ihre Grenzen. Auch Dänemark sucht Arbeitskräfte und weicht deshalb seine Regeln auf.

Dänemark ist für seine harte Kante gegen Ausländer bekannt. Doch zuletzt sind in dem Land auch prominente Stimmen laut geworden, die die strenge Flüchtlingspolitik anzweifeln. Vor allem, wenn es darum geht, junge, gut integrierte Menschen abzuschieben, deren Arbeitskraft in den nächsten Jahren dringend gebraucht wird.

Die Pläne der neuen dänischen Regierung - eines historischen Bündnisses aus politischen Rivalen, die in einer großen Koalition zusammenarbeiten - zeigen: In Zukunft stehen die Zeichen in der dänischen Ausländerpolitik eher auf Pragmatismus ...