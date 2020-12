Dänemark wird Gottesdienste in ausländischen Sprachen verbieten - wegen islamischen Hasspredigern

Nach dem Jahreswechsel wird Dänemark Gottesdienste in ausländischen Sprachen verbieten. Arabisch-moslemische Hassprediger sollen damit vor allem bekämpft werden. Doch auch die deutsche Kirche und andere Minderheiten wird das Gesetz voraussichtlich treffen.



Im Multikulti-Einwandererland USA hätte ein solcher Vorstoß vermutlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt: Dänemarks sozialdemokratische Regierung hat angekündigt, nach dem Jahreswechsel ein Gesetz zu erlassen, das sämtlichen im Königreich gehaltenen Predigten sämtlicher Glaubensrichtungen vorschreibt, in dänischer Sprache abgehalten zu werden.

Das Gesetz soll vor allem für mehr Transparenz und Kontrolle einiger islamischer Gemeinden, in denen bislang zumeist auf Arabisch gepredigt wird. Auch wenn die Mehrheit der Moslems in Dänemark nicht radikal ist, kam es immer wieder zu Skandalen mit vereinzelten islamischen Hasspredigern, die auch zu Gewalt aufriefen. Solche Gottesdienste sollen durch das Gesetz verhindert werden.

Wie die Dänischpflicht bei Gottesdiensten im Einzelnen geregelt wird, ist noch nicht bekannt. Als möglicher Kompromiss zum rein dänischsprachigen Gottesdienst wird neben Dänisch als Hauptsprache eine Simultanübersetzung, etwa auf arabisch, erwogen, um auf fromme Einwanderer Rücksicht zu nehmen, die nicht so gut Dänisch sprechen.

Da in Dänemarks Verfassung noch immer alle Menschen gleich sind vor dem Gesetz, geht es nicht Einschränkungen für nur eine Glaubensgemeinde, so wie einst in für Juden in Deutschland zu erlassen. Dementsprechend dürfte das Gesetz dann auch für die deutsche und andere Minderheits-Kirchengemeinden im Lande gelten, die bislang ihre Gottesdienste freilich, so wie die Araber, in der jeweiligen Heimatsprache abgehalten haben. Man könne "nicht versprechen" dass die deutsche Kirche vom Gesetz nicht betroffen wird, so Rasmus Stoklund, Integrationssprecher der Sozialdemokraten.

Die ausländischen Gemeinden machen sich nun große Sorgen. Die deutsche Petri-Gemeinde etwa besteht bereits seit 450 Jahren in Kopenhagen. Deren Pastorin Rajah Scheepers hofft noch immer auf eine Ausnahme für rein deutsche Predigten. Gleichzeitig findet sie das Ganze etwas befremdlich. Es wäre undenkbar, dass man in Deutschland vorschlagen würde, dass Gottesdienste aller Glaubensrichtungen nur noch rein deutsch abgehalten werden dürfen, sagte sie.

Auch die Grönländer, die zum dänischen Königreich zählen, protestieren. Dass ihre alte Kolonialmacht Dänemark ihnen auf dänischem Boden Gottesdienste auf grönländisch verbieten will, reißt viele alte Wunden auf, aus der nach dem zweiten Weltkrieg liegenden Zeit, in der Dänemark versuchte Gönländer zwangszuverdänen. Sprache, Kultur und Religion seien schließlich aufs Engste miteinander verwoben, argumentieren die betroffenen Gemeinden nun. Auch deutsche und dänische Bischöfe haben die Verdänung der Gottesdienste scharf kritisiert.



Doch innenpolitisch funktioniert sowas gut in Dänemark. Vielen Dänen ist eine harte Handhabung moslemischer Einwanderer wichtig. Dänemarks Sozialdemokraten haben deshalb vor den letzten Wahlen im Sommer 2019 einen bei Wählern gut ankommenden, radikalen Kurswechsel vollzogen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat die Partei zwar sozialpolitisch von einer fast schon bürgerlichen Position weit nach links zurückgedreht, fast dahin wo die Partei früher einmal war.

Gleichzeitig ist Frederiksen in Sachen Ausländerpolitik ganz weit nach rechts gegangen und ahmt dort die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF) nach. Das Ergebnis: Viele einst sozialdemokratische Wähler, die zur DF wechselten, kamen zurück zu den Sozialdemokraten, die vor allem dadurch die Wahlen gewannen.

Nun muss die Ministerpräsidentin immer wieder zeigen, dass sie auch wirklich hinter der scharfen Ausländerpolitik steht, die sie versprochen hat. Das Gesetz zur Verdänung der Gottesdienste ist nur ein Baustein unter vielen. Mehrheiten dürfte es im Parlament für das Gesetz zum "Wort Gottes nur auf Dänisch", wie einige unken, geben. Denn auch die bürgerlichen Parteien sind schon längst auf den Kurs der Rechtspopulisten eingeschwenkt.