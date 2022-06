Dänen stimmen über Verteidigungskooperation mit EU ab

In Dänemark hat am Mittwoch eine Volksabstimmung über eine Teilnahme an der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU begonnen. Knapp 4,3 Millionen stimmberechtigte Däninnen und Dänen sollen dabei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entscheiden, ob sie den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abschaffen wollen.

SN/APA/Ritzau Scanpix/HENNING BAGGE Dänische Soldaten nahmen bisher an keinen EU-Missionen teil