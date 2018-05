Dänische Ministerin: Muslime sollen im Ramadan Urlaub nehmen

Mit ihrer Aufforderung an Muslime, im Ramadan Urlaub zu nehmen, hat die dänische Integrationsministerin Inger Stojberg für Empörung gesorgt. Man könne keine 18 Stunden fasten und zugleich beispielsweise sicher einen Bus fahren, hatte die liberale Politikerin in einem Kommentar in der dänischen Zeitung "BT" geschrieben.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Stojberg ist für ihre harte Linie gegen Einwanderer bekannt