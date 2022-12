Dänische Regierungschefin Frederiksen präsentiert Kabinett

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will am Donnerstag ihr neues Kabinett präsentieren. Es wird nach Angaben des dänischen Königshauses damit gerechnet, dass Königin Margrethe II. die neue Regierung im Laufe des Tages auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen empfangen wird. Welche Ministerinnen und Minister dem künftigen Kabinett angehören werden, ist noch unbekannt.

SN/APA/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RA Sozialdemokratin Mette Frederiksen