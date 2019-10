Das ABC der Präsidentschaftswahl in den USA

Was ist ein eigentlich ein Caucus? Was ist die Tea Party? Wofür stehen Esel und Elefant? Hier ein ABC der wichtigsten Begriffe und Fakten im US-Wahlsystem und dem laufenden Wahlkampf.

A

AMTSEINFÜHRUNG ("inauguration"): Der US-Präsident legt am 20. Jänner 2021 vor dem Kapitol (Parlamentsgebäude) in Washington feierlich seinen Amtseid ab. Entweder wird es das zweite Mal Donald Trump sein oder ein neuer Präsident.

B

BATTLEGROUND- ODER SWING-STAATEN: Das sind eine Handvoll US-Staaten, in denen die Präsidentenwahl am 3. November 2020 sehr knapp ausgehen könnte. Zu diesen besonders heiß umkämpften Staaten zählt traditionell Florida, während Ohio und Virginia diesen Status jüngst verloren haben. Das Augenmerk richtet sich stattdessen auf die "Rust-Belt"-Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, wo Trump in Arbeiterhochburgen massiv zulegen konnte.

C

CAUCUS: Bei dieser Art der Vorwahl bestimmen Parteimitglieder und -delegierte auf örtlichen und regionalen Versammlungen die Delegierten für einen nationalen Parteitag. Dieser nominiert dann im Spätsommer des Wahljahres endgültig den Präsidentschaftskandidaten.

D

DEMOKRATISCHE PARTEI: Eine der beiden großen Parteien der USA. Mit dem im Jänner 2017 aus dem Amt geschiedenen Barack Obama stellte sie sechs der zwölf Nachkriegspräsidenten. Die im Vergleich zu den Republikanern eher linksliberal ausgerichteten Demokraten haben ihre Hochburgen vor allem im Nordosten und an der Pazifikküste. Seit den Zwischenwahlen 2018 kontrolliert sie das Repräsentantenhaus.

E

ELEFANT UND ESEL: Der Elefant ist das traditionelle Wappentier der Republikanischen Partei, der Esel das inoffizielle Symbol der Demokraten. Die im 19. Jahrhundert adoptierten Embleme stehen für Stärke und Intelligenz (Elefant) sowie sprichwörtlichen Eigensinn (Esel).

F

FEC: Kürzel für Federal Election Commission. Das ist die für Wahlregeln zuständige Bundeswahlkommission in den USA.

G

GRAND OLD PARTY: Das ist eine Bezeichnung für die Republikanische Partei, kurz GOP.

I

IOWA: Die Serie der Vorwahlen zur Kür der Spitzenkandidaten beginnt traditionell mit Parteiversammlungen (Caucus) in diesem Staat im Mittleren Westen. Diesmal findet die Prozedur am 3. Februar 2020 statt. Iowa hat rund drei Millionen Einwohner, überwiegend Weiße, und ist fast doppelt so groß wie Österreich.

K

KONGRESS: Das Zwei-Kammer-Parlament der USA besteht aus dem Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und dem Senat mit 100 Mitgliedern aus den einzelnen US-Staaten. Zeitgleich mit der Präsidentenwahl werden alle Abgeordneten und 35 Senatoren neu gewählt. Derzeit ist die Kontrolle der Parlamentskammern geteilt: Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Republikaner im Senat.

M

MAINE UND NEBRASKA: Nur in diesen beiden Staaten gilt das Mehrheitswahl-Prinzip "winner takes all" nicht. Die Wahlmänner werden nicht alle dem Sieger zugeschlagen, sondern proportional zu den gewonnenen Wählerstimmen zwischen den Parteien aufgeteilt.

N

NEW HAMPSHIRE: Der US-Staat im Nordosten der USA ist traditionell der erste, der Vorwahlen in Wahllokalen abhält. Das ist diesmal am 11. Februar.

O

OVAL OFFICE: Das Büro des Präsidenten liegt im Westflügel des Weißen Hauses. Der Schreibtisch ist ein Geschenk der britischen Königin Victoria aus dem Jahr 1880. Die meisten Hausherren richten sich nach eigenem Geschmack ein. Gleich nebenan hat der Präsident ein privates Arbeitszimmer.

P

PRIMARY: Dabei wird zwischen geschlossenen und offenen Vorwahlen in den US-Staaten unterschieden. Bei den "closed primaries" können nur registrierte Parteigänger von Demokraten oder Republikanern die Delegierten für die nationalen Nominierungsparteitage bestimmen, bei den "open primaries" sind alle registrierten Wähler dazu berechtigt.

R

REPUBLIKANISCHE PARTEI: Sie ist eine der beiden großen Parteien in den USA, vertritt konservative Werte und steht traditionell für möglichst wenige staatliche Eingriffe ins Leben der Bürger. Sie hat derzeit die Mehrheit im Senat und stellt mit Donald Trump seit 2017 den US-Präsidenten.

S

SUPERDIENSTAG ("Super Tuesday"): An diesem Tag werden in einer größeren Anzahl von US-Staaten Vorwahlen abgehalten. "Super Tuesday" des Wahljahres 2020 ist der 3. März mit Wahlen in mehr als einem Dutzend Staaten.

T

TRUMP: Der Immobilienmogul Trump hat im Wahlkampf 2016 mit seiner populistischen Politik die Republikaner aufgemischt und ihnen ganz neue Wählerschichten erschlossen. Damit lief er auch der populistischen Tea-Party-Bewegung, die zuvor die Republikaner vor sich hergetrieben hatte, den Rang ab.

V

VIZEPRÄSIDENT: ("Vice President") Mit dem Präsidenten wird auch sein Stellvertreter gewählt. Die verfassungsmäßig wichtigste Rolle hat er als Vorsitzender des Senates, wo er bei einem Patt mit seiner Stimme den Ausschlag geben kann. Im Regierungsalltag hat der in der Regel nur soviel Macht, wie ihm der Präsident einräumt. Die Stunde des Vize schlägt, wenn der Präsident vor Ablauf seiner Amtszeit ausfällt oder stirbt. Zudem ist er in bester Position, nach dem Ende der zweiten Amtszeit des Präsidenten dessen Nachfolge anzutreten. Meistens präsentieren die Vorwahlsieger ihren "Running Mate" kurz vor den Parteitagen, auf denen sie offiziell nominiert werden. Der derzeitige Vizepräsident der USA ist Mike Pence.

W

WEISSES HAUS: Die weißgestrichene Villa in der Pennsylvania Avenue der Hauptstadt Washington ist die erste Adresse der USA. Seit 1800 hat der Präsident der USA hier seinen Amts- und Wohnsitz. Im Westflügel ist sein Büro, im Obergeschoß wohnt die Familie.

Quelle: SN/Apa