Das Agrarbudget wäre ein Hebel für die EU-Reform

Agrarförderungen sollten renationalisiert werden, fordern Experten. Die EU-Kommission hat andere Vorstellungen.

Die EU braucht nicht mehr Geld, um besser zu funktionieren. Es müssten vielmehr die Aufgaben richtig verteilt und vor allem die teure gemeinsame Agrarpolitik wieder an die EU-Länder zurückgegeben werden. Zeitgerecht zur Diskussion über den künftigen mehrjährigen EU-Finanzrahmen hat die einflussreiche Bertelsmann-Stiftung eine Studie vorgelegt, in der die Autoren anhand konkreter Themen prüfen, ob diese effizienter in jedem EU-Land selbst oder auf EU-Ebene erledigt werden können. Sie kommen zum Schluss, dass zwar Entwicklungs-, Asyl- und Verteidigungspolitik besser in Brüssel aufgehoben wären. Die Agrarsubventionen, die 408 Milliarden Euro in sieben Jahren oder 38 Prozent des EU-Budgets ausmachen, und insbesondere die Direktzahlungen an Betriebe (davon 70 Prozent) sollten jedoch, wie andere Sozialtransfers, aus den nationalen Budgets bezahlt werden.