Das Ende der Eiszeit zwischen London und Paris

Beim Treffen des britischen Premiers Rishi Sunak mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ging es darum, ein neues Kapitel in ihren Beziehungen aufzuschlagen.

Die Gemeinsamkeiten stachen ins Auge, als Frankreichs Präsident am Freitag den britischen Premierminister im Hof des Élysée-Palastes in Paris begrüßte. Nur zweieinhalb Jahre trennen den 42-jährigen Rishi Sunak und den 45-jährigen Emmanuel Macron. Beide sind Ärztesöhne, ehemalige Geschäftsbanker und Finanzminister. Nach einem kometenhaften Aufstieg in der Politik befinden sie sich jeweils an der Spitze ihres Landes, stehen dort aber momentan Massenprotesten gegenüber. Positive Schlagzeilen können sie gebrauchen. Als gute Gelegenheit dazu erschien der franko-britische Regierungsgipfel, an dem sieben Minister von ...