Das EU-Parlament könnte "grüne" Atompläne stoppen

Die EU-Kommission hält an einem "Ökopickerl" für Kernenergie und Gas fest. In der Volksvertretung wächst der Widerstand. Ist eine Mehrheit der Gegner möglich?

Am heutigen Mittwoch will die EU-Kommission die grüne Taxonomie endgültig erlassen. Es geht dabei um einen Leitfaden, wie umwelt- und klimafreundlich einzelne Technologien sind. Er soll Privatpersonen und institutionellen Anlegern als Richtschnur für ihre Investments dienen. Ein Ökosiegel also, das Orientierung auf dem boomenden Markt grüner Anlageformen bringen soll.

Das Problem: Auf Druck Frankreichs will die Kommission auch Atomenergie und - offenbar auf Wunsch Deutschlands - auch Gas als nachhaltige Übergangstechnologien hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft klassifizieren. Der ...