Das EU-Parlament wählt seinen Präsidenten

Nachdem sich der Europäische Rat am Dienstag auf die Besetzung von vier EU-Spitzenpositionen geeinigt hat, steht am Mittwoch die Wahl des fünften wichtigsten Vertreters der Europäischen Union an. Das Europäische Parlament kommt am Vormittag (9.00 Uhr) zusammen, um seinen Präsidenten zu wählen. Wer es werden wird, ist vorerst völlig offen.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Wer den Posten übernehmen wird, ist noch völlig offen